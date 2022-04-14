Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan Marine Le Pen’in Paris’te düzenlenen basın toplantısını protesto eden bir aktivist, yerlerde sürüklenerek dışarı çıkartıldı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı sürüyor.

İkinci tura kalan seçimlerde Emmanuel Macron'un karşısında aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen yarışacak.

Le Pen, Fransa’nın başkenti Paris’te dün dış politika konulu basın toplantısı düzenledi.

Kalpli Putin ve Le Pen pankartı

Toplantı sırasında bir aktivist, elinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Le Pen’in kalple çevrili fotoğrafını göstererek, Le Pen’i protesto etti.

Le Pen’i protesto eden kadını sürükleyerek çıkardılar VİDEO







Kadını yerde sürüklediler

Eylemci, kadın güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre; aktivist grup İbiza kolektif üyesi olduğu öğrenilen protestocu olay sonrası yaptığı açıklamada, “Biz sadece Marine Le Pen'in diplomasisinin diktatörlerden memnun olduğu gerçeğini görünür kılmak ve onun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü bir ortağı olduğunu hatırlatmak istedik.

Çok hızlı oldu, hiç direnmedim ve güvenlik görevlisinin de bunu beklemediğini düşünüyorum. Kafam yere çarptı konuşurken, hala başım ağrıyor.” ifadelerini kullandı.



