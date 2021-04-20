Le Point: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da aciz Avrupa'yı koruyor

Fransa merkezli dergi, Ukrayna-Rusya krizinde Ankara'nın Avrupa'nın koruyucusu olarak öne çıktığının altını çizdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Kiev-Moskova hattındaki yüksek gerilim, Avrupa'nın gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan video konferans toplantısından, Ukrayna yönetimiyle tam dayanışma içinde olunduğu, bu nedenle Rusya'ya yeni yaptırım uygulanmayacağı sonucu çıktı.

FRANSIZ DERGİSİNDEN TÜRKİYE VURGUSU

Fransa merkezli Le Point dergisi, Donbas'ta yaşananlar karşısında Avrupa'nın aciz olduğunu aktardı.

Silahlı İnsansız Hava Araçları'yla (SİHA) ön plana çıkan Türkiye'nin Karadeniz'deki rolüne vurgu yapıldı.

"AVRUPA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNUYOR"

2019 yılında Ukrayna, Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. İki ülke arasında 2020'de korvet ve SİHA'lar için üretim ve teknoloji paylaşımına dair anlaşma imzalanmıştı.

Ayrıca, Bayraktar TB2 SİHA'larının ortak üretimiyle ilgilenen Ukrayna, 48 ortak üretim SİHA satın almayı planlıyor.

Dergi, Avrupa'nın doğu kanadını oluşturan Kiev için "Rusya karşısında kendisinin ve Avrupa'nın özgürlüğünü kanı pahasına savunuyor." görüşünü paylaştı.

"KREMLİN AVRUPA'YA NET MESAJ GÖNDERİYOR"

Bölgede son dönemde yaşananlar nedeniyle "kırmızı sinyaller" alındığı belirtilerek, "Moskova, 'askeri manevralar' bahanesiyle Ukrayna sınırına 80 bin asker, tank ve topçu yığıyor." denildi.

Kremlin'in, ABD Başkanı Joe Biden'a ve Avrupalı liderlere net mesaj gönderdiği, bunun da "Ukrayna, nüfuz bölgesinin bir parçası." olduğu kaydedilen yazıda, Ankara'nın kriz karşısındaki önemine şu şekilde dikkat çekildi:

"TÜRKİYE, ACİZ AVRUPA'NIN KORUYUCUSU"

"Türk Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rus ihlallerinin kurbanı olan Ukrayna'ya yardım ederek, kendini savunmaktan aciz Avrupa'nın koruyuculuğunu yapıyor."

Öte yandan, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bilgisi dergi tarafından paylaşıldı.

UKRAYNA-RUSYA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, geçen ay yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

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