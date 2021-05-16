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    Leicester City'den Filistin bayrağıyla kutlama

    Chelsea'yi 1-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası'nda tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Leicester City'nin oyuncuları, final maçının ardından Filistin bayrağı açtı.
    • AA
    • 16.05.2021 - 00:54
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 01:45
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    Leicester City'den Filistin bayrağıyla kutlama

    Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, Chelsea'yi geçerek İngiltere Federasyon Kupası’nı kazandı.

    Şampiyonluğu kutlayan Leicester City’li Hamza Choudhury ve Wesley Fofana, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek vermek için sahada Filistin bayrağı açtılar.

    MADALYA ALMAYA FİLİSTİN BAYRAĞI İLE GİTTİLER

    Başarılı ingiliz orta saha oyuncusu Choudhury, takım arkadaşları Kasper Schmeichel ve Fofana ile kupayı kaldırmadan önce, madalyasını almaya giderken Filistin bayrağını omuzlarına astı.

    Bu görüntüler sosyal medyada çok beğeni aldı ve paylaşıldı.

    Leicester City den Filistin bayrağıyla kutlama #1

    Leicester City den Filistin bayrağıyla kutlama #2

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