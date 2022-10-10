Letonya Başbakanı Karins'ten AB'ye Rus turist çağrısı

Başbakan Karins, Kremlin muhaliflerinin birçoğunun ülkeyi halihazırda terk ettiğini söyledi. Karins, "Rusya'dan göç dalgası, Avrupa için risk" uyarısı yaptı.

Avrupa Birliği'nde (AB) daha önce yaşanan Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması tartışmaları yeniden başladı.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, AB'ye Ruslar için tüm turist vizelerini sona erdirme çağrısında bulundu.

Ruslara turist vizesi kısıtlaması çağrısı

Guardian'a konuşan Karins, vizelerin askıya alınmasına ilişkin çağrısıyla, Moskova'ya karşı yaptırımların daha da sıkılaştırılmasına dair tartışmayı tekrar alevlendirdi.

Özellikle seferberlik çağrısı sonrası Rusya'yı terk edenlere işaret eden Karins, "Bence siyasi muhaliflerin çoğu çoktan ayrıldı." dedi.

"Avrupa için güvenlik riski oluşturuyor"

AB sınırlarından geçebilmek için seferberlikten kaçmaya çalışan Ruslara izin verilmesinin Kremlin'in silahlı kuvvetlerini zayıflatmanın bir yolu olacağı fikrini reddeden Karins, pek çok erkeğin “Ukrayna'ya gidip savaşmak ve muhtemelen ölmek” istememesinin anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Letonya lideri, bunun “Rusya'dan gelen potansiyel büyük bir göç dalgasını” tetikleyebileceğini ve Avrupa için güvenlik riski ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.

Fransa ve Almanya isteksiz

Her ne kadar Rusya vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması talep edilse de Fransa ve Almanya, Putin'e muhalif Rusların çıkışını engelleyeceğinden endişe ederek turist vizelerini sona erdirmekte isteksiz davranıyor.

Avrupa Komisyonu, geçen ay, Ruslara vize verirken daha sıkı güvenlik kontrolleri çağrısında bulunan bir kılavuz yayınlamıştı.