Letonya Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın savaşa katılmasına izin vereceğiz

Rus güçlerinin Ukrayna'ya harekatı sürerken Letonya, isteyen vatandaşın savaşa katılabileceğine dair izin verdiğini açıkladı.

23 Şubat'ta Ukrayna'da başlayan Rus işgalinde can kayıpları da artıyor.

Son olarak Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 gündür 14'ü çocuk 352 sivilin can verdiği bildirildi.

Bir diğer yandan ise yaralıların sayısı, 116'sı çocuk 684 kişi olarak belirlendi.

Rus güçleri hız kesmeden Ukrayna'ya girmeye devam ederken, birçok ülkeden tepki geldi.

LETONYA VATANDAŞLARINA SAVAŞA KATILABİLME İZNİ

Baltık ülkelerinden olan Letonya ise, vatandaşlarına Ukrayna'daki savaşa katılabilme izni verdi.

Letonya Dışişleri Bakanlığı, "İsteyen vatandaşlarımızın Ukrayna'daki çatışmalara katılmasına izin vereceğiz" şeklinde duyurdu.