Letonya, helikopter filosunu Ukrayna'ya gönderme kararı aldı Başbakan Karins, Kiev yönetimine destek açıklamasında bulundu. Karins, ellerindeki helikopterleri Ukrayna ordusuna teslim edeceklerini söyledi.

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Letonya, Ukrayna'ya hava gücü desteği sağlamaya karar verdi.

Londra'da düzenlenen Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda konuşan Letonya Başbakanı Krisjanis Kariņs kararı açıkladı.

Karins, gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 1,3'ünden fazlasını Ukrayna'ya her türlü yardıma harcadıklarını söyledi.

Helikopter filosunun tamamını Kiev'e devredecekler

GSYİH'in yüzde 1'inden fazlasını askeri yardıma ayırdıklarını belirten Karins, "Tüm Stinger füzelerimiz artık Ukrayna'da." dedi ve helikopter kararını duyurdu:

Helikopter filomuz vardı. Tüm bu helikopterler iyi görünsünler diye yeniden boyanıyor. Hepsi Ukrayna'ya gidiyor.

Letonya ayrıca Ukrayna askerlerini eğitmeye, onlara cephane ve insansız hava aracı sağlamaya devam ediyor.

"Hepimiz özgürlük savaşçılarıyız"

Başbakan Karins, ulus olarak Ukraynalıları anladıklarını söyledi. Ukrayna'nın özgürlük, demokrasi ve hukuk için savaştığını belirten Karins, şöyle devam etti:

Hepimiz özgürlük savaşçılarıyız. Ama şimdi Ukraynalılar özgürlük savaşçıları. Biz ise özgürlük destekçileriyiz.

"Rus varlıkları Ukrayna'nın inşası için kullanılmalı"

Dondurulan tüm Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması gerektiğini ifade eden Letonya Başbakanı, işlenen tüm suçlardan Rus liderliğinin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Krisjanis Kariņs, "Birlik olup ayakta duracağız. Ukrayna'nın yanında ve arkasında duracağız. Sonunda galip geleceğiz." diye ekledi.