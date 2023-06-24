Letonya, Rusya'ya sınırını kapattı Geçen yıl Ukrayna'daki savaş başladığında Rus akınına tanık olan Letonya, Wagner krizinin yaşandığı Rusya ile sınırını kapattı.

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Rus ordusu ile paralı asker grubu Wagner arasında patlak veren krizin ardından komşu ülkeler, güvenlik önlemlerini artırdı..

Özellikle Estonya ve Letonya’da güvenlik önlemleri artırılarak, Rusya’ya “seyahat etmeyin” uyarısı yapıldı.

Polonya, Fransa ve İngiltere ise gelişmeleri yakından izliyor.

Ruslara sınırı kapattı

Letonya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama daha yapıldı.

Letonya, Rusya'ya sınır kapılarını kapadı.

Ülkeden ayrılanların girişi kabul edilmeyecek

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Rusya’dan ayrılan vatandaşları ülkeye almayacağını duyurdu.

Rinkevics, “Letonya, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor ve müttefikleri ile bilgi alışverişinde bulunuyor. Sınır güvenliğimiz güçlendirildi, Rusya’daki mevcut durum nedeniyle ülkeden çıkan vatandaşlara vize veya sınır girişi izni verilmeyecek” dedi.