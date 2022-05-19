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    Letonya vatandaşlarının vizesiz kalış süreleri uzatıldı

    Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış sürelerinin uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • 19.05.2022 - 02:12
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    Letonya vatandaşlarının vizesiz kalış süreleri uzatıldı

    Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Türkiye seyahatlerinde 30 gün olan vizesiz kalış süresi 90 güne çıkarıldı

    Yayınlanan karara göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.

    AA'nın haberine göre karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

    Letonya vatandaşlarının vizesiz kalış süreleri uzatıldı #1


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