Letonya vatandaşlarının vizesiz kalış süreleri uzatıldı

Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış sürelerinin uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye seyahatlerinde 30 gün olan vizesiz kalış süresi 90 güne çıkarıldı

Yayınlanan karara göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.

AA'nın haberine göre karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.