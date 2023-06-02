Letonya'da gay bakan Edgars Rinkevics, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, cumhurbaşkanı seçimini birinci sırada tamamladı. Letonya Cumhurbaşkanı Levits'in görev süresini 8 Temmuz'da doldurmasıyla ülkenin yeni lideri olacak.

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Türkiye gibi Avrupa'da da seçim dönemi yaşanıyor.

Yunanistan'ın ardından Letonya da seçime gitti.

Üç turlu, üç turun da aynı gün yapıldığı ve üç adayın yarıştığı seçimde, etonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Letonya'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Üçüncü turda, Rinkevics 52 oy alırken, Pilens ise 25 oyda kaldı.

Böylece Rinkevics seçimi birinci tamamlayarak Letonya'nın yeni cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

Avrupa'nın ilk gay cumhurbaşkanı

Rinkevics özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Avrupa ülkeleri içinde açıkça gay olduğunu deklare eden Rinkevics, bu alanda Avrupa'ya da bir ilk yaşattı.

Rinkevics, Avrupa'nın ilk gay cumhurbaşkanı oalrak tarihe geçecek.

"Letonya'nın gelecek 4 yıl emin ellerde olacağına eminim"

Letonya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Egils Levits, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir sonraki Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'i tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı'mıza ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük sorumluluk düşmektedir. Letonya'nın gelecek 4 yıl emin ellerde olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Letonya Cumhurbaşkanı Levits'in görev süresi 8 Temmuz'da dolacak.