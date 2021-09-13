Letonya'da sokak ortasında askeri tatbikat

Tam teçhizatlı ve makineli tüfek taşıyan askerler caddede yürüyenleri korkuturken, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Letonya ordusu tarafından başkent Riga’nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması caddede yürüyenleri korkuttu.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Annesinin kucağındaki bir çocuk, silahlı bir askeri görünce çığlık atarken, sokak ortasındaki tatbikata ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Letonya’da sokak ortasındaki askeri tatbikat VİDEO

BAKANLIK ÖZÜR DİLEDİ

Letonya Savunma Bakanlığı, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğunu açıkladı.

Bakanlık askerlerin tatbikat için sokakta olduğunu belirterek, askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi.

“BU DURUM YANLIŞ ANLAŞILDI”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu tür tatbikatlar sırasında ses çıkaran ancak tehlike oluşturmayan mermiler kullanıyoruz ancak bu durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz." denildi.

BİRİMLERİN BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Öte yandan Letonya Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi bu tatbikatlarda, askerlerin son durumlarını değerlendirmeyi ve birimlerin birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçlıyor.