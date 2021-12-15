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    Lewis Hamilton, nişanını aldı

    İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Prensi Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:29
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    Lewis Hamilton, nişanını aldı

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görülen 35 yaşındaki Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, nişanını aldı.

    Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Prens Charles'ın kılıcıyla onurlandırılan Hamilton'ın, motor sporlarına katkısı nedeniyle bu unvanı elde ettiği belirtildi.

    ANNESİ DE TÖRENDEYDİ

    'Sir' unvanı kazanan Hamilton'a, törende annesi Carmen Larbalestier da eşlik etti.

    İngiliz pilot Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.

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    ŞÖVALYE İLAN EDİLEN DÖRDÜNCÜ FORMULA 1 PİLOTU OLDU

    Öte yandan Hamilton; Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu.

    Formula 1'in en fazla yarış kazanan ve en çok “pole” pozisyonu elde eden sürücüsü konumundaki Hamilton, aktif şekilde yarışırken şövalye unvanı kazanan ilk pilot olarak da tarihe geçti.

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