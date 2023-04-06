Leyen, Marcon ve Cinping'den üçlü toplantı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçlü toplantı gerçekleştirdi.

DHA

Uluslararası ilişkilerde 2023, dönüm noktalarının yaşandığı bir yıl oluyor.

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanında küresel anlamda da Çin-ABD-Avrupa üçgeninde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bu kapsamda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçlü toplantı gerçekleştirdi.

"Küresel meselelerde iş birliğini değerlendirmek için bir fırsat”

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, “Başkan Şi ile ortak toplantımız, ekonomik ilişkilerimizdeki dengesizlikleri ele almak, Rusya'nın savaşı ve küresel değişim iklimi gibi acil küresel meselelerde iş birliğini değerlendirmek için bir fırsattır.” dedi.

Marcon ise görüşmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin'in barışın inşasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Bu konuyu görüşmek ve bu konuda ilerleme kaydetmek için geldim. Başkan Şi Cinping ile ayrıca işletmelerimiz, iklim ve biyoçeşitlilik ve gıda güvenliği hakkında da konuşacağız." demişti.

Çin-Rusya ilişkileri

Çin Devlet Başkanı Cinping, 21 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Kapsamlı ortaklığın daha da geliştirilmesi ve Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşimin güncel konuları, uluslararası arenada işbirliğinin derinleştirilmesi konuları görüşülecek.” denilmişti.