Liam Payne'nin ölmeden önce hayat kadınları ile parti verdiği ortaya çıktı

Haber Merkezi

İngiltere asıllı One Direction isimli erkek müzik grubunun eski üyesi Liam Payne, Arjantin'in Buenos Aries kentindeki otel odasının üçüncü katından düşerek öldü.

Öldüğü gece aşırı dozda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 31 yaşındaki şarkıcı, hayranlarını ve grubun diğer üyesi arkadaşlarını üzüntüye boğmuştu.

Payne'nin ölümü ile ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

HAYAT KADINLARIYLA PARTİLEDİ

New York Post'un haberine göre yetkililer, Payne'in bir "eskort" web sitesi aracılığıyla tanıştığı 25 yaşındaki iki hayat kadınını odasına aldığını, "alkol içtiklerini" ve parti yaptıklarını doğruladı.

"ÖDEME YAPMADI, KAVGA ÇIKTI"

Soruşturmaya dahil olan ismi açıklanmayan bir yetkili, "Payne'in odasından saat 16:00'dan önce ayrıldılar. Payne onlara ödeme yapmak istemediği için bir sorun oldu, kadınlar oteli terk ettiler," dedi.

KIZ ARKADAŞINI GÖNDERİP, KIZLARI ÇAĞIRDI

31 yaşındaki yıldızın, seks işçileriyle buluşmasından önceki günlerde kız arkadaşı Kate Cassidy ile Arjantin'de seyahat ettiği ve bu parti olayının kız arkadaşının ABD'ye dönmesinden saatler sonra yaşandığı ortaya çıktı.

Kadınlar, Perşembe günü yayınlanan bir otopsi raporunda bahsedilmişti, ancak o sırada fahişe olarak tanımlanmamışlardı.

Kadınların ifadelerinde, 'Biz giderken normal görünüyordu' edikleri öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ DEĞİL

Yetkililer, geçmişte uyuşturucu rehabilitasyonuna da giden müzisyenin "madde bağımlılığı nedeniyle bir tür sorun yaşadığını" söyledi.

Şarkıcının ölümünün şüpheli değil, aşırı dozdan bilincini kaybetmesi sonucu düşmesi ile gerçekleştiği bildirildi