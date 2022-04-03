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    Libya açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Libya’nın Humus kenti açıklarında batmakta olan bir bottaki 125 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
    • AA
    • 03.04.2022 - 04:48
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    Libya açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Mart'ta batan bir bottaki düzensiz göçmenlere yardım ettiği belirtildi.

    125 GÖÇMEN KURTARILDI, 11 GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Afrika kökenli 125 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 11 göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca, kurtarılan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapılması için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

    Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

    Libya açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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