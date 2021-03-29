Libya açıklarında, Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

Yaklaşık bin göçmen, Libya'ya geri gönderildi. BM Uluslararası Göç Örgütü Libya Ofisi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Libya sahil güvenlik güçleri, son 48 saatte yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri yakaladı.

Yaklaşık bin göçmenin, Orta Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

LİBYA'YA GERİ GÖNDERİLDİLER

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler Libya'ya geri gönderildi.

Söz konusu göçmenlerin halihazırda yoğunluğun ve kötü koşulların hakim olduğu gözaltı merkezlerine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Keyfi gözaltıların sona ermesi gerektiğini yineliyoruz." uyarısı yapıldı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.