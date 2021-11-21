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    Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak can verdi

    Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmenin boğularak hayatlarını kaybettiği açıklandı.
    • AA
    • 21.11.2021 - 02:22
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    Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak can verdi

    Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) hayatta kalan göçmenlerden aktardığına göre, Libya üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e açılan bir göçmen botunun batması sonucu 75'ten fazla düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti.

    15 GÖÇMEN KURTARILDI

    Hayatta kalan 15 göçmenin Libya’nın batısındaki Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı belirtildi.

    Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak can verdi #1

    BU YIL 1300'DEN FAZLA GÖÇMEN BOĞULDU

    Yaşanan son trajediyle birlikte, bu yıl Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 1300'ü geçtiği kaydedildi.

    Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak can verdi #2

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