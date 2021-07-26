Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot alabora oldu

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan botun alabora olmasıyla en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Akdeniz’de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu en az 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Msehli, balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından kıyıya getirilen hayatta kalanlara göre, boğulanlar arasında en az 20 kadın ve iki çocuğun olduğunu aktarıldı.

Afrika'da yoksulluk, kuraklık, çatışmalar ve diğer nedenlerden dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen trajedisiyle karşılaşılıyor.