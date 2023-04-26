Libya açıklarında son üç günde 47 cansız beden bulundu Libya sahil güvenlik güçlerinin son olarak tekneleri ülke kıyılarında batan 11 düzensiz göçmenin cesedini çıkardığı ve son üç gün içinde çıkarılan toplam ceset sayısının 47'ye ulaştığı açıklandı.

AA Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinden Muhammed Ali, sabah saatlerinde başkent Trablus'un 65 kilometre doğusunda yer alan Garabulli'de bir tekneyi kurtarma ihbarı aldıklarını belirtti. Ali, ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerin Suriye, Pakistan, Bangladeş ve Afrika uyruklu insanları taşıyan teknede bulunan yaklaşık 61 göçmeni kurtarmayı başardıklarını ifade etti. Sahil güvenlik yetkilisi Ali, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin ise cesedinin çıkarıldığını aktardı. 3 günde 47 ceset Libya Kızılayı Subrata şubesinden yapılan yazılı açıklamalarda üç gün içinde 3 operasyonda teknelerin şehir kıyılarında batması sonucu hayatını kaybeden 36 düzensiz göçmen cesedinin çıkarıldığı ifade edildi. Böylelikle son 3 gün içerisinde çıkarılan toplam ceset sayısının 47'ye çıktığı kaydedildi.