Libya Başbakanı Dibeybe'ye suikast girişimi

Dibeybe'nin aracına saldırganlar tarafından ateş açıldı. Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'ye suikast girişimi düzenlendi.

Saldırganlar, evine dönen Dibeybe'nin içinde bulunduğu araca ateş açtı.

"AÇIK BİR SUİKAST GİRİŞİMİ"

Dibeybe'ye yakın bir kaynak, Başbakan'ın saldırıyı yara almadan atlattığını söyledi.

Söz konusu kaynak, saldırıyı "açık bir suikast girişimi" olarak nitelendirdi. Saldırganlar kaçarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.