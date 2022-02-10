Euro
15.52
0.27%
Dolar
13.57
0.20%
Altın
800.22
0.26%
Borsa
2043
0.00%
Bitcoin
599.184
0.82%
BTXN Coin
33.40
3.79%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Libya Başbakanı Dibeybe'ye suikast girişimi

    Dibeybe'nin aracına saldırganlar tarafından ateş açıldı. Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.
    • REUTERS
    • 10.02.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Libya Başbakanı Dibeybe'ye suikast girişimi

    Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'ye suikast girişimi düzenlendi.

    Saldırganlar, evine dönen Dibeybe'nin içinde bulunduğu araca ateş açtı.

    "AÇIK BİR SUİKAST GİRİŞİMİ"

    Dibeybe'ye yakın bir kaynak, Başbakan'ın saldırıyı yara almadan atlattığını söyledi.

    Söz konusu kaynak, saldırıyı "açık bir suikast girişimi" olarak nitelendirdi. Saldırganlar kaçarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Libya Başbakanı Dibeybe ye suikast girişimi #1


    Görüş Bildir