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    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçti

    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu
    • AA
    • 30.10.2020 - 21:39
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 22:30
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    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçti

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Temsilciler Meclisi, devlet, Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ve dost ülkelerden gelen çağrılara yanıt olarak, Ekim ayı sonunda belirlediği istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

    "EKİM SONUNDA İSTİFA EDECEĞİM" DEMİŞTİ

    Serrac, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini bildirmişti. Serrac, “En geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum” demişti.

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