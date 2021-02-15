Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Roma'da ameliyat edildi

İtalyan basını, Serrac'ın tedavisiyle ilgili gelişmeleri aktardı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Roma'da cerrahi operasyon geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İtalyan Nova Ajansı'nın Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Serrac'ın birkaç gündür İtalya'da bulunduğu belirtildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Konuk Başbakan Serrac'ın bir hastanede ameliyat edildiği ve tedavisinin sürdüğü ifade edilen haberde, Roma'ya gelmeden önce yetkilerini bir kararnameyle Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'e devrettiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu yetki devrinin sona ereceği tarihin kararnamede belirtilmediğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın uzun süre Roma'da hastanede kalabileceği kaydedildi.

"YETKİLERİNİ SÜRESİZ ŞEKİLDE DEVRETTİ"

Haberde, Serrac'ın süresi belirsiz şekilde yetkilerini devredip, operasyon geçirmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde şubat ayı başında İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylamasıyla geçici yönetimin belirlenmesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

LİBYA'DA BM GÖZETİMİNDEKİ SÜREÇ

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5+5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.