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    Libya Başbakanı Serrac, İtalya'da Conte ile görüştü

    İki liderin, Libya'da çözüm için siyasi sürece vurgu yaptığı belirtildi.
    • AA
    • 27.06.2020 - 17:11
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    Libya Başbakanı Serrac, İtalya'da Conte ile görüştü #1

    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İtalya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

    İtalya Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giuseppe Conte ve Serrac’ın bu sabah Roma’da görüştüğü bildirildi.

    Açıklamada, iki liderin kalıcı bir çözümün askeri planlara dayanamayacağı inancını belirttikleri ve ülkeyi istikrara kavuşturmak için siyasi süreci başlatma konusundaki ortak taahhüdü yeniden teyit ettikleri ifade edildi.

    CONTE VE SERRAC'DAN SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

    Öte yandan, Libya Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin "Libya krizine çözümün askeri değil, bilakis Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Berlin Konferansı'nın kararları doğrultusunda istikrarı sağlayacak siyasi süreç sonucunda elde edileceğini" vurguladıkları aktarıldı.

    Libya Başbakanı Serrac, İtalya'da Conte ile görüştü #2

    İTALYA'DAN MAYIN İMHA ÇALIŞMALARINA DESTEK

    İki ülke arasında, İtalyan şirketlerinin Libya'daki faaliyetlerinin takip edilmesi için bir komite kurulması ve İtalya'nın Libya'da mayın imha çalışmalarına desteğinin devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

    İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yakın zamanda başkent Trablus'a gelerek Başbakan Serrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya gelmişti.

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