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    Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den seçim hükümeti çağrısı

    Mişri, hedefi sadece seçim gerçekleştirmek olan bir hükümet üzerinde uzlaşmaları gerektiğini söyledi.
    • 18.05.2022 - 15:48
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    Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den seçim hükümeti çağrısı

    Libya'da iki ayrı hükümetin ortaya çıkmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

    Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Mişri, Başağa’nın başkent Trablus'a gelmesinin ardından Ulusal Birik Hükümeti taraftarları ile Başağa’yı destekleyen silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin konuştu.

    Yeni hükümet tartışmaları

    Libya el-Ahrar kanalına verdiği demeçte Mişri, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin başbakan seçtiği Fethi Başağa’yı istifaya çağırdı.

    Mişri, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin de değişimi kabul etmesi gerektiğini söyledi.

    "Başağa'nın Trablus’a girme girişimini reddediyorum"

    Mişri, Başağa hükümetinin tartışmalı bir konumda olduğunu ve Trablus’a girme girişiminin zorla dayatılan bir oldubittiye getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Fethi Başağa ve hükümetinin Trablus’a girme girişimini reddediyorum." dedi.

    "Amacı seçim yapmak olan hükümet üzerinde uzlaşmalıyız"

    Hem Başağa hem Dibeybe hükümetlerinin 5 yıl sonra bile seçime gitmek istemediklerini öne süren Mişri, "Başağa’ya istifasını sunmasını, Dibeybe’ye de değişimi kabul etmesini tavsiye ediyoruz. Anayasal temelde ve amacı yalnızca seçim yapmak olan küçük bir hükümet üzerinde uzlaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Dibeybe hükümetinin seçim yapamamasının nedeni

    AA'nın haberine göre, Mişri ayrıca, Dibeybe hükümetinin etkisinin Trablus ve bazı şehirlerle sınırlı olmasından ötürü seçim yapamadığını söyledi.

    Başağa, beraberinde bazı kabine üyeleriyle dün sabaha karşı başkent Trablus'a gelmişti. Bunun üzerine Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma çıkmış, kısa süre sonra Başağa Trablus'tan ayrılmıştı.

    Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri den seçim hükümeti çağrısı #1

    Libya'da iki ayrı hükümet var

    Libya'da yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.

    Devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

    Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.


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