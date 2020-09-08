Libya Genelkurmay Başkanı el-Haddad'ın hedefi birleşik ordu kurmak

Korgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad, Libya Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasının ardından konuştu.

Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın, birleşik düzenli bir Libya ordusu kurmayı hedeflediği bildirildi.

Libya hükümetinin sosyal paylaşım sayfasında yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi Merkezi'nde Başbakan Fayiz es-Serrac'ın da katıldığı Haddad'ın Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasıyla ilgili askeri bir tören düzenlendi.

HEDEF BİRLEŞİK DÜZENLİ ORDU

Açıklamada, Haddad'ın birleşik düzenli bir Libya ordusu kurmak için çalışacağı belirtildi.

Törende konuşan Serrac, Haddad'a başarılar dileyerek ülkenin yaşadığı krizden çıkması için birlik içinde olunmasının önemine vurgu yaptı.

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