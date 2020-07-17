Libya ile İtalya, mayınlara karşı iş birliğini görüştü

Libya ile İtalya, mayınlara karşı iş birliğini görüştü

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Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, İtalyan mevkidaşıyla Hafter milislerinin mayınlarının temizlenmesi ve güvenlik meselelerini ele aldı.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, dün Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret etti.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, İtalyan mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Başağa, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iki ülke arasında güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi, düzensiz göç, kaçakçılık, insan ticareti ve güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesi alanlarında görüşmeler yapıldığını aktardı.

GÜVENLİK VE MAYINLARIN TEMİZLENMESİNİ GÖRÜŞTÜLER

Libyalı bakan, Hafter milislerinin kontrol ettiği bölgelerden çekilirken yerleştirdiği mayınların temizlenmesi için Roma'nın katkılarının sürdürülmesi ve güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.

Lamorgese, Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libyalı yetkililerle de görüşmeler yaptı.

Lamorgese - Serrac görüşmesinde Libya'daki gelişmeler, güvenlik, düzensiz göç gibi ortak iş birliğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.