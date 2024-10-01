Libya merkez bankası, petrol üretimine başlamaya hazırlanıyor Libya, yaşadığı merkez bankası krizini geride bıraktı. Ülke, şimdi ekonomisini düzeltmek için petrol kaynaklarını devreye sokmak amacıyla hareket ediyor.

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Libya, merkez bankası krizinin çözülmesinin ardından petrol üretimine tekrar başlamaya hazırlanıyor.

Libya, yeni merkez bankası başkanı atanması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından ağustosta durdurulan petrol üretimine tekrar başlamak istiyor.

Reuters'a konuşan Jalu 59 petrol sahasındaki bir mühendis şu açıklamayı yaptı:

Aylar süren iş durdurmanın ardınan (devlet petrol şirketinden) üretimi normal seviyelerde devam ettirmek için talimat bekliyoruz.

"BAKIM YAPILDI"

Elfeel petrol sahasındaki bir mühendis ise üretimin bir ay boyunca durdurulmasını değerlendirerek bakım yaptıklarını belirtti.

MERKEZ BANKASI KRİZİ PETROL ÜRETİMİNİ ETKİLEMİŞTİ

Libya'nın doğusunda bulunan hükümet, Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq Kabir'in batıda, Trablus merkezli Başkanlık Konseyi tarafından görevden alınmasını protesto etmek amacıyla petrol tesislerinin kapatılacağını ağustosta duyurmuştu.

YENİ MERKEZ BANKASI YÖNETİMİ ONAYLANDI

Yeni merkez bankası başkanı Naji Mohamed İssa Belgasem ve yardımcısı Mari Muftah Rahil Barrasi atandı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusunda Bingazi'deki Temsilciler Meclisi ve Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi temsilcilerinin Merkez Bankasına atanacak başkan ve yardımcısı konusunda anlaştığını açıkladı.