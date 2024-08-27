Libya Merkez Bankası yeni yönetimi, krizlerin ardından görevde Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıkladıktan sonra yönetimini yenilemek zorunda kaldı.

AA

Libya Merkez Bankası, krizlerle anılmasının ardından işlemlerini durdurmuştu.

Libya'da şimdi ise Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin Başkanlık Konseyi tarafından atanarak göreve başladığı açıklandı.

Merkez Bankası'nın Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "yeni yönetimin görevi tamamen devraldığı ve sorunsuz bir geçiş konusunda kararlı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, yeni yönetimden Libya ekonomisinin kurtarılması, halkın çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi ve yapay krizlerin etkilerinin giderilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

GEÇİCİ OLARAK ABDULFETTAH EL-GAFFAR GÖREVLENDİRİLDİ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ise Merkez Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı için geçici olarak Abdulfettah el-Gaffar'ı görevlendirdiğini açıkladı.

MERKEZ BANKASI KRİZİ YAŞANDI

Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Libya Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankası'na yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankası'nın görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)