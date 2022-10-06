Libya: Türkiye ile anlaşmaya karşı çıkılması bizi ilgilendirmiyor

Libya: Türkiye ile anlaşmaya karşı çıkılması bizi ilgilendirmiyor

Başbakan Dibeybe, Ankara ile yaptıkları deniz anlaşması çerçevesinde petrol arama çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Dibeybe, "Haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz" vurgusu yaptı.

Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı.

Anlaşma, başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkeleri rahatsız etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, anlaşmaya yöneltilen itirazları değerlendirdi.

Hidrokarbon anlaşmasına karşı çıkan ülkelere tepki

Dibeybe, enerji konusunda birçok ülkeyle anlaşmalar yapacaklarını söyledi.

Trablus merkezli "February" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Dibeybe, "Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması bizi ilgilendirmiyor." dedi.

Dibeybe: Petrol arama çalışmalarından geri adım atmayacağız

Türkiye ile imzalanan anlaşmalarda yanlış olmaması için bir yıl boyunca tartışıldıktan sonra imza attıklarını dile getiren Dibeybe,

Türkiye ile yapılan anlaşma doğrultusunda Libya kara sularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını söyledi.

"Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre..."

Dibeybe, “Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre, petrol arama çalışmaları yapılacak, haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Libya halkının yüksek menfaatlerine hizmet ediyor"

AA'nın haberine göre, Libya Başbakanı Dibeybe, daha önceki açıklamasında, Türk heyetini ağırlamaktan ve ziyaret esnasında imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

Dibeybe, Türkiye ile Libya halkının yüksek menfaatlerine hizmet eden anlaşmalar imzaladıkları için mutlu olduklarını belirtmişti.

Libya ile imzalanan anlaşma

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla Menguş ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmeler yapılmış ve Libya tarafı ile hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıraları imzalanmıştı.