Libya’da 2 günde binden fazla göçmen yakalandı

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında son 2 günde 1000'den fazla düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.

Neredeyse her gün yüzlerce göçmen, kurtarılarak sınır dışı ediliyor.

Açık denizde hayatları pahasına mücadele veren göçmenlerle ilgili son 2 günlük rapor ise endişe verici…

1000’DEN FAZLA GÖÇMEN YAKALANDI

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Sahil Güvenlik tarafından son iki günde 1000'den fazla göçmenin yolu kesildi." dedi.

Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.