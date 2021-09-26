Libya'da 2 tane toplu mezar bulundu

Libya'da, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda 2 tane toplu mezar bulunduğunu bildirdi.

Libya'nın doğusunda ilginç bir olay yaşandı.

Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde 2 toplu mezar daha bulunduğu belirtildi.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

'KANİYAT' ADLI MİLİS GRUBU SORUMLU TUTULDU

Ekiplerin, Terhune'de 2 toplu mezar daha bulduğu ifade edilen açıklamada, mezarlar içindeki cesetlerin pazartesi günü çıkarılacağı bildirildi.

Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.