Libya'da 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi: Öncelik Türkiye'nin Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn, kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası, 12 de doğal gaz sahasının keşfedildiğini söyledi. Avn, önceliğin de Türk şirketlerinde olduğunu söyledi.

AA

Libya'dan enerji bağımsızlığı adına umut verici bir haber geldi.

Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun (NOC) verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası, 12 de doğal gaz sahasının keşfedildiğini söyledi.

"Öncelik Türk şirketlerinde"

Konuyla ilgili açıklama yapan Libyalı Bakan sismik araştırmalar için önceliğin Türk şirketlerinde olduğunu belirtti.

Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türk şirketlerinin bu alanda yeterli tecrübeleri var, sismik araştırma ve sondaj gemilerine de sahipler. Sismik araştırmalarda öncelik Türk şirketlerinin olur. Libya’ya yakın olmasından dolayı da gemilerin bölgeye gelişleri daha az masraflı ve kolay olacaktır.

Dünya’da sismik araştırma gemilerinin ABD, Norveç, İtalya gibi sayılı ülkelerde olduğunu hatırlatan Libyalı Bakan, Türkiye’nin ABD ve Norveç gibi ülkelere göre Libya’ya daha yakın bir konumda yer aldığına dikkati çekti.

Bakan Avn, NOC yönetimine petrol ve doğal gaz keşiflerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, "Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 30-40’ında henüz petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yapılmadı. Bahsettiğim yerlerde herhangi bir sismik çalışma dahi gerçekleştirilmiş değil." diye konuştu.

Libya, OPEC’in petrol üretimini azaltma kararının dışında tutuldu

Libya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) geçen yıl aldığı “petrol üretimini azaltma kararının” dışında tutulduğunu hatırlatan Avn, Libya’nın ihtiyaçları için finansmana gereksinim duyduğunu, günümüz ekonomik şartlarında petrol üretiminin azaltılması kararının zaten uygulanamayacağını kaydetti.

Avn, iki ana nedenle petrol üretimini azaltmalarının mümkün olmadığını, bunlardan ilkinin, Libya’ya uygulanan kota seviyesine dahi çıkamamaları ikincisinin ise Libya’nın halihazırdaki ekonomik durumu olduğunu kaydetti.

Avn, Libya’ya uygulanan kotaya çıkıldığında OPEC’e kotanın yükseltilmesi için müracaat edeceklerini kaydetti.

Libyalı Bakan, ülkede petrol üretimin 2022 yılı temmuz ayından itibaren istikrar kazandığını, ham petrol üretiminin günde ortalama 1 milyon 200 bin varile çıktığını söyledi.

"Keşifler için umut veren alanlar var"

Bu alanların bazı nedenlerle geliştirilemediğini söyleyen Avn, şunları kaydetti:

Libya’nın kara suları ve münhasır ekonomik bölgesi Mısır sınırından Tunus’a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Özellikle de batı bölgelerinde keşfedilmiş Buri, Sabrata ve Curf gibi doğal gaz alanlarının yanı sıra, henüz keşfedilmeyi beklenen çok geniş bölgeler bulunuyor.



İtalya, Yunanistan, Malta ve Türkiye ile Libya arasındaki münhasır ekonomik bölgelerde keşifler için umut veren alanlar var.

Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı, Avrupa ülkelerine doğal gaz ihracatını artırmalarının halihazırda mümkün olmadığını, ülkedeki elektrik santrallerinin ihtiyaçları ve ülke içi tüketimi ancak karşılayabildiklerini belirtti.

Avn, "Hedeflediğimiz gibi günlük üretimimizi 2 milyon varile çıkardığımız zaman Avrupa’ya petrol ihracatımız da artmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaya petrolü ve doğal gazı

Avn, yapılan araştırmalara göre, Libya topraklarının kaya petrolü ve doğal gaz zenginliği bakımından dünyanın 5’inci ülkesi olduğunu, petrolde milyarlarca varil, doğal gazda ise trilyon metreküplerin söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.