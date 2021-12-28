Libya'da başkanlık seçimleri 6 ay ertelensin önerisi

Meclis oturumuna katılan vekiller, seçimlerle ilgili yeni öneride bulundu.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak gerçekleştirilemeyen seçimlerle ilgili tartışmalar sürüyor.

Libya Temsilciler Meclisi, başkanlık seçimlerinin 6 ay ertelenmesini ve partiler arasında kapsamlı diyalog başlatılmasını değerlendirdi.

SEÇİM ÇIKMAZI

Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi oturumuna katılan milletvekilleri, seçim dosyasını ele aldı.

Meclis Sözcüsü Fevzi en-Nuveyri, seçimlerle ilgili milletvekillerinden çeşitli öneriler geldiğini söyledi.

"6 AY SONRAYA ERTELENSİN"

Nuveyri, önerilerin, seçimlerin 6 ay sonraya ertelenmesi ve ülkedeki partiler arasında genişletilmiş bir diyalog yürütülmesi etrafında yoğunlaştığını belirtti.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

TARTIŞMALI SEÇİMLER

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.