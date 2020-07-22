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    Libya'da bulunan toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı

    Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtardığı Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı. Cesetler ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp müdürlüğüne kaldırıldı.
    • AA
    • 22.07.2020 - 20:20
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    Libya'da bulunan toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı

    Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu başkanı Kemal es-Seyevi, Terhune'de yürütülen toplu mezar kazı çalışmalarında bugün 7 cesedin daha çıkarıldığını söyledi.

    Seyevi, ölüm nedenlerini belirlemek için cesetlerin adli tıp müdürlüğüne gönderildiğini aktardı.

    Libya'da bulunan toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı #1

    11 TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

    Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

    Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

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    Libya'da bulunan toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı #3

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    Libya'da bulunan toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı #6

    Libya'da bulunan toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı #7

    Libya'da bulunan toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı #8

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