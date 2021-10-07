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    Libya'da döviz kaçakçılarına darbe: 4 milyon euro ele geçirildi

    Libya'da Misurata Uluslararası Havalimanı'nda bir grup kişinin çantasında yapılan aramada yurt dışına kaçırılmak üzere olan 3 milyon 720 bin euro ele geçirildi.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 22:54
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    Libya'da döviz kaçakçılarına darbe: 4 milyon euro ele geçirildi

    Libya İç Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Misurata Uluslararası Havalimanı’nda yetkililerin, Türkiye’ye seyahat eden 4 kişiye ait çantalarda yaptıkları aramada yurtdışına kaçırılmak üzere olan 3 milyon 720 bin euronun ele geçirildiğini bildirdi.

    4 MİLYON EURO'YA EL KONULDU

    Yetkililer, söz konusu paraya el koyarken, 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

    Geçtiğimiz eylül ayında ise İç Güvenlik Ajansı’nda görevli 5 kişi görevi kötüye kullanma ve döviz kaçakçılığı şüphesi ile Maitika Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

    Libya da döviz kaçakçılarına darbe: 4 milyon euro ele geçirildi #1

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