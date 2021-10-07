- Haberler
- Dünya Haberleri
- Libya'da döviz kaçakçılarına darbe: 4 milyon euro ele geçirildi
Libya'da döviz kaçakçılarına darbe: 4 milyon euro ele geçirildi
Libya'da Misurata Uluslararası Havalimanı'nda bir grup kişinin çantasında yapılan aramada yurt dışına kaçırılmak üzere olan 3 milyon 720 bin euro ele geçirildi.
- İHA
- 07.10.2021 - 22:54
Libya İç Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Misurata Uluslararası Havalimanı’nda yetkililerin, Türkiye’ye seyahat eden 4 kişiye ait çantalarda yaptıkları aramada yurtdışına kaçırılmak üzere olan 3 milyon 720 bin euronun ele geçirildiğini bildirdi.
4 MİLYON EURO'YA EL KONULDU
Yetkililer, söz konusu paraya el koyarken, 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Geçtiğimiz eylül ayında ise İç Güvenlik Ajansı’nda görevli 5 kişi görevi kötüye kullanma ve döviz kaçakçılığı şüphesi ile Maitika Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.