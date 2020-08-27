Libya'da Hafter, provokasyon için çeteleri kullanıyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı polis güçlerinin operasyonuyla yakalanan 18 kişilik uyuşturucu çetesi, darbeci Hafter adına çalıştıklarını, gösterileri provoke ettiklerini itiraf etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı polis güçleri Trablus Şehitler Meydanı yakınlarındaki Evvel September Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapan çetelere yönelik operasyon düzenledi.

ÇETE ÜYELERİ, PROVOKASYONLARI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan 18 kişilik uyuşturucu çetesi sorgusunda, Halife Hafter’e bağlı olduklarını, geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan gösterilerde UMH ve Türkiye aleyhine sloganlar atarak göstericileri provoke ettiklerini itiraf etti.

UYUŞTURUCU HAFTER’İN ORDUSUNDAN

Uyuşturucu çetesi üyeleri sorgularında gösterilerde kendilerine çevreye ve insanlara zarar vermeleri talimatı verildiğini anlatarak, amaçlarının yaşanacak tüm olaylardan da UMH güçlerinin sorumlu gösterilmesi olduğunu söylediler. Uyuşturucuları Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) temin ettiğini de anlatan çete üyeleri, gösterilere katılanlara bin Dinar ödeme yapıldığını da itiraf ettiler.