Libya'da Hafter’in adaylığının önü açıldı

Trablus Temyiz Mahkemesi, Hafter'in adaylığına ilişkin itirazı reddetti. Seçimlere katılacak isimlerle ilgili nihai liste, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu tarafından duyurulacak.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerde adaylıklarla ilgili tartışmalar devam ederken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Hafter’le ilgili gelişme yaşandı.

Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyon kanalının haberine göre, Trablus Temyiz Mahkemesi, Hafter’in adaylığı hakkında Zaviye Mahkemesi İtiraz Komisyonu'na yapılan itirazı değerlendirerek sonuca bağladı.

ADAYLIĞINA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti tarafından bugün yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu itirazın reddedilmesine karar verildi.

Hafter'in, 24 Aralık'taki başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz, 30 Kasım’da Zaviye Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

NİHAİ LİSTE YAYINLANACAK

Böylece başkanlık seçimleri için en güçlü 3 isim olarak kabul edilen Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam ve Hafter’in adaylıklarına yapılan itirazlar reddedilerek, seçim için önleri açılmış oldu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu'nun adaylarla ilgili nihai listeyi yayınlamasının ardından yarışa katılacak isimler netleşecek.

TARTIŞMALI SEÇİMLER

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

HALK 24 ARALIK'TA SANDIĞA GİDECEK

Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.