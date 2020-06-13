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    Libya'da Hafter'in kaçtığı Terhune'de yeni toplu mezarlar

    Libya'da Hafter'in kaçtığı Terhune'de yeni toplu mezarlar

    Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune kenti ve çevresinde 3 toplu mezar daha buldu.
    • AA
    • 13.06.2020 - 05:42
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    Libya'da Hafter'in kaçtığı Terhune'de yeni toplu mezarlar

    Libya ordusu, BAE, Suudi Arabistan ve kısmen Rusya'nın lojistik olarak beslediği darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı, Türkiye'nin de desteğiyle başarılı bir şekilde ilerlerken, Hafter'in kaçtığı bölgelerde toplu mezarlar ortaya çıkıyor.

    3 TOPLU MEZAR DAHA BULUNDU

    Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın merkezinden yapılan açıklamada, Terhune kentindeki Meşru ez-Zirai bölgesi ile kent çevresindeki Sug el-Hamis bölgelerinde 3 toplu mezar bulunduğu belirtildi.

    Açıklamada, Adalet Bakanlığının cesetlerin çıkarılması için mezarların bulunduğu çevreyi kapattığı ifade edildi.

    DAHA ÖNCE 8 TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

    Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.

    BM "DEHŞET VERİCİ" DEMİŞTİ

    BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları "dehşet verici" olarak nitelendirerek bu ihlalleri "kayıt altına aldığını" açıklamıştı.

    Libya’nın Terhune kentinde toplu mezar bulundu

    LİBYA ORDUSU İLERLERKEN, HAFTER MİLİSLERİ KAÇIYOR

    Libya ordusu son dönemde Hafter milislerine karşı art arda ilerlemeler kaydederek, milisleri başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından ve başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinden çıkarmış, bu bölgelerde kontrolü sağlamıştı.

    Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

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