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- Libya'da Hafter'in kaçtığı Terhune'de yeni toplu mezarlar
Libya'da Hafter'in kaçtığı Terhune'de yeni toplu mezarlar
- AA
- 13.06.2020 - 05:42
Libya ordusu, BAE, Suudi Arabistan ve kısmen Rusya'nın lojistik olarak beslediği darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı, Türkiye'nin de desteğiyle başarılı bir şekilde ilerlerken, Hafter'in kaçtığı bölgelerde toplu mezarlar ortaya çıkıyor.
3 TOPLU MEZAR DAHA BULUNDU
Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın merkezinden yapılan açıklamada, Terhune kentindeki Meşru ez-Zirai bölgesi ile kent çevresindeki Sug el-Hamis bölgelerinde 3 toplu mezar bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Adalet Bakanlığının cesetlerin çıkarılması için mezarların bulunduğu çevreyi kapattığı ifade edildi.
DAHA ÖNCE 8 TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU
Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.
BM "DEHŞET VERİCİ" DEMİŞTİ
BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları "dehşet verici" olarak nitelendirerek bu ihlalleri "kayıt altına aldığını" açıklamıştı.
Libya’nın Terhune kentinde toplu mezar bulundu
LİBYA ORDUSU İLERLERKEN, HAFTER MİLİSLERİ KAÇIYOR
Libya ordusu son dönemde Hafter milislerine karşı art arda ilerlemeler kaydederek, milisleri başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından ve başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinden çıkarmış, bu bölgelerde kontrolü sağlamıştı.
Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.