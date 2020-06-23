Libya'da Hafter'in sivilleri hedeflediği tuzaklar bulundu

Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu nedeniyle çekilen Hafter milisleri, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken evlere el yapımı patlayıcı tuzakladı.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer, başkent Trablus ve çevresinde güç kaybetmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu, Hafter’e bağlı milislerin ve Rus paralı askerlerin Trablus’un güneyindeki sivil yerleşim yerlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi.

"HAFTER BARIŞIN PARÇASI OLMADI VE OLMAYACAK"

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’in bu zamana kadar barışın bir parçası olmadığını ve olmayacağını belirterek, “Hafter bu zamana kadar barışın bir parçası olmadı ve olmayacak. O sadece kana susamış çeteleri ve suçluları yönetiyor. Kendimizi meşru şekilde müdafaa etmeye, var olan her yerde tehditlerin kaynağına müdahale etmeye ve Libyalıların hayatını kötüleştiren yasa dışı haydutlara son vereceğimize ilişkin kararlı olduğumuzu teyit ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE ELE GEÇİRİLEN PATLAYICILAR RUS YAPIMI ÇIKMIŞTI

Libya Savunma Bakanlığı, Trablus’un sivil yerleşim yerlerinde daha önce temizlenen mayınların Rus yapımı olduğunu duyurmuştu. Libya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir" ifadelerine yer verilmişti.

BM YAKIN MERCEĞE ALDI

Öte yandan, sivil halkı hedef alan mayın ve patlayıcıların Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tespit edildi .BM Libya Destek Misyonu, 25 Mayıs'ta Trablus'ta Ayn Zara ve Selahaddin bölgelerinde yerleştirilen EYP'ler neticesinde ölen ve yaralanan siviller olması nedeniyle Hafter'e bağlı milisleri kınarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 27 Mayıs'ta, geri çekildiği bölgelerde sivillere zarar veren EYP'ler döşenmesi nedeniyle Hafter'i kınamıştı.