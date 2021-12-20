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    Libya’da, hastanenin tıbbi oksijen deposu patladı

    Gallo Merkez Hastanesi’ndeki tıbbi oksijen deposundaki patlama, hastane çevresindeki kameralara yansıdı. Olay nedeniyle hastanenin bir bölümü, hizmet dışı kaldı.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 09:42
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    Libya’da, hastanenin tıbbi oksijen deposu patladı

    Libya’nın doğusundaki Gallo kentinde yer alan Gallo Merkez Hastanesi’ndeki tıbbi oksijen deposunda patlama meydana geldi.

    Patlama anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

    HASTANENİN YARISI HİZMET DIŞI KALDI

    Patlama sonucu hastanede maddi hasar oluştu. Hastanenin yarısının hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

    Libya’da, hastanenin tıbbi oksijen deposu patladı VİDEO

    BAKIMDAN SORUMLU KİMSENİN OLMADIĞI BELİRTİLDİ

    Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

    Patlamanın nedeni olarak, söz konusu oksijen tanklarını takip eden ve bakımından sorumlu olan bir görevlinin bulunmaması olarak gösterildi.

    Libya’da, hastanenin tıbbi oksijen deposu patladı #1

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