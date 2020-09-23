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    Libya'da paralı Rus askerlerini taşıyan helikopter düştü

    Sukne kentinde Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 4 paralı asker öldü.
    • İHA
    • 23.09.2020 - 18:16
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    Libya'da paralı Rus askerlerini taşıyan helikopter düştü

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah yaptığı açıklamada, Sukne kentinde Cufra üssü yakınlarında Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü duyurdu.

    Libya'da paralı Rus askerlerini taşıyan helikopter düştü VİDEO

    4 RUS PARALI ASKER ÖLDÜ

    Dırah, helikopterdeki mühimmatların patladığını ve 4 Rus paralı askerin öldüğünü bildirdi.

    Rus Wagner özel askeri şirketi mensuplarının helikopterin düştüğü bölgeyi kordonla çevirdiği belirtildi.

    Libya da paralı Rus askerlerini taşıyan helikopter düştü #1

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