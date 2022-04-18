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    Libya'da petrol ihracatına protestocu engeli

    Zeytuna Limanı'na gelen bir grup protestocu, çalışanları zorla alandan çıkardı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.
    • AA
    • 18.04.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 13:46
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    Libya'da petrol ihracatına protestocu engeli

    Libya, petrol ihracatında zor günlerden geçiyor.

    Zeytuna Limanı'nda yaşanan hareketliliğe ilişkin Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) açıklama yaptı.

    Çalışanlar alandan çıkarıldı

    Açıklamada, limana gelen bir grup protestocunun, petrol ihracatına engel olduğu ve çalışanları zorla alandan çıkardığı belirtildi.

    Kurum, petrol ihracatının durdurulması nedeniyle yeni bir duyuruya kadar "mücbir sebep" ilan edildiğini kaydetti.

    "Libya halkını tepki vermeye çağırıyoruz"

    NOC Başkanı Mustafa Sanalla, ihracata engel olunmasının küresel enerji fiyatlarını ve Libya'nın ekonomik durumunu etkileyeceğini belirterek, "Libya halkını, ülke petrolünün dünya enerji piyasasına akışının sürdürülebilmesi için bu duruma tepki vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

    NOC, dün de ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı üretimin durduğunu açıklamıştı.

    Libya da petrol ihracatına protestocu engeli #1

    Üretime devam edilmesi engellendi

    Açıklamada, silahlı bir grubun petrol sahasına girerek, çalışanların üretime devam etmesini engellediği ve ham petrol üretiminin durdurulmasından dolayı yeni bir duyuruya kadar "mücbir sebep" ilan edildiği bildirilmişti.

    Libya'nın güneybatısındaki Merzuk Havzası'ndaki en büyük saha olan Fil'de günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.


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