Libya'da seçimlerin bir ay ertelenmesi önerildi

Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin birinci turunun 24 Ocak'ta gerçekleştirilmesi önerisini paylaştı.

Libya'da başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Ülkedeki Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi.

24 OCAK ÖNERİSİ

Komisyon, yeni tarih olarak 24 Ocak 2022'yi işaret etti. Yazılı açıklamada, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu'nun Libya’da yönetimin barışçıl bir şekilde el değiştirebilmesi için özgür ve şeffaf bir seçim yapılması görevini üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Komisyon, Temsilciler Meclisi ile koordineli olarak seçimlerin birinci turunun 24 Ocak 2022 tarihine ertelenmesini öneriyor.” ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMALI SEÇİMLER

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

KONSEY'İN REDDETTİĞİ KARAR

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.