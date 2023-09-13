Libya'da sel felaketi: Cesetler kıyıya vurdu Felaketi yaşayan Kuzey Afrika ülkesinde cesetler sürüklendi. Kıyıdaki cansız bedenlerden biri kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Libya'da korkunç sel felaketi 6 bin ölüme yol açtı.

Binlerce kişinin de kaybolduğu ülkede can pazarı yaşanıyor.

En çok kayıp, Derne kentinde kayıtlara geçerken, selden geriye yürek burkan görüntüler kaldı.

Cesetler kıyıya vurdu

Kaybolanların cesetlerinin denizde sürüklenerek kıyıya vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Selde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, iş makinelerinin kazdığı mezarlara gömülüyor.

"Cesetler her yerde"

Doğudaki yönetimin 'sivil havacılık bakanı' Hichem Abu Chkiouat, "Cesetler her yerde yatıyor; denizde, vadilerde, binaların altında." dedi.

Chkiouat, "Şehrin yüzde 25'i yok oldu derken abartmıyorum. Pek çok bina çöktü." diye konuştu.

Türkiye yardım elini uzattı

Kuzey Afrika ülkesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye, çalışmalara destek veren ülkeler arasında bulunuyor.

Libya'da sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri de, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.