Libya'da sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Daniel fırtınasının vurduğu Libya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 300'e yükseldi.

Dünya, arka arkaya farklı felaketlerle mücadele ediyor.

Yunanistan ve Bulgaristan’ı sele teslim eden Daniel Fırtınası’nın bıraktığı şiddetli yağışlar, Libya’da felakete sebep oldu.

Ölü sayısı 11 bin 300'e yükseldi

Binlerce kişinin de kaybolduğu ülkede can pazarı yaşanırken, ülkede can kaybı sayısı her geçen gün artıyor..

Yetkililerden gelen son bilgilere göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 300'e yükseldi.

"Ölü sayısı 20 bini bulabilir"

Derne Belediye Başkanı Abdulmenam Al-Ghaithi, Al Arabia kanalına yaptığı açıklamada, sel felaketinde ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi.

Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz da "Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90'a ulaştı, bunlardan 1100'ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi" açıklamasında bulundu.

"Son 40 yılın en yüksek seviyesi"

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Eğitime 10 gün ara verildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, yaşanan sel felaketi sebebiyle ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime 10 gün ara verildiğini duyurdu.

Türkiye yardıma koştu

Libya'nın doğusunu vuran ve binlerce insanı etkileyen sel nedeniyle Sağlık Bakanlığı, afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK personeliyle sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Derne'de kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK personeli bir taraftan bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine katılırken sağlık taramalarını da artırarak sürdürüyor.

