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    Libya'da Türk Büyükelçiliği yakınlarında saldırı: 3 ölü

    Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus’ta Türkiye ve İtalya Büyükelçiliklerinin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeler ile saldırı düzenledi.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 09:45
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    Libya'da Türk Büyükelçiliği yakınlarında saldırı: 3 ölü

    Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus’ta Türkiye ve İtalya Büyükelçilikleri’nin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeler ile saldırı düzenledi.

    3 ÖLÜ 4 YARALI

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Zawiyat Al Dahmani bölgesine gerçekleştirilen saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, biri sivil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

    Saldırı sonucu bölgede maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.

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