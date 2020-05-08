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- Libya'da Türk Büyükelçiliği yakınlarında saldırı: 3 ölü
Libya'da Türk Büyükelçiliği yakınlarında saldırı: 3 ölü
Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus’ta Türkiye ve İtalya Büyükelçiliklerinin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeler ile saldırı düzenledi.
- İHA
- 08.05.2020 - 09:45
Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus’ta Türkiye ve İtalya Büyükelçilikleri’nin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeler ile saldırı düzenledi.
3 ÖLÜ 4 YARALI
Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Zawiyat Al Dahmani bölgesine gerçekleştirilen saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, biri sivil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Saldırı sonucu bölgede maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.