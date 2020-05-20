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Libya'da Türk SİHA'larının vurduğu hedefler
Libya'da Türk SİHA'larının Pantsir hava savunma sistemlerini vurduğu anlar kameralara yansıdı.
- Haber Merkezi
- 20.05.2020 - 19:07
Libya'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, gayrimeşru Hafter karşısındaki ilerleyişi sürüyor.
UMH güçlerinin mücadelesinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardımı büyük önem taşıyor.
Libya'da Türk SİHA'larının vurduğu hedefler VİDEO
TÜRK SİHA'LARININ BAŞARILI ATIŞLARI
Türk SİHA'ları, Hafte güçlerinin kullandığı Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerini tek tek avlıyor.
İsabetli atışlarla kullanılamaz hale getirilen silahların imha görüntüleri ise kameralara yansıyor.