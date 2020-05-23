Dolar
6.8145
0.4007%
Euro
7.4299
-0.1156%
Altın
1734.68
0.4237%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
380.163
0.7871%
Bitcoin
62977.43
1.5608%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C

    Libya'da UMH birlikleri iki kritik bölgeyi ele geçirdi

    Libya'da Ulusal Mutabakat Hükumeti birliklerinin 'Öfke Volkanı' operasyonunda kritik iki bölgeyi ele geçirdiği duyuruldu.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 03:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Libya'da UMH birlikleri iki kritik bölgeyi ele geçirdi

     

    Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus’un güneybatısındaki Hafter’in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü’nü geri almak için başlattığı ‘Öfke Volkanı’ operasyonu devam ediyor.

    İKİ YERLEŞİM ALANI HAFTER'DEN ALINDI

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü’nün güneyinde bulunan Badr ve Tiji kasabalarının ardından, Al-Khalah ve Salah Al-Din bölgesinin de Hafter’e bağlı güçlerden kurtarıldığını bildirdi.

     


    Libya'da UMH birlikleri iki kritik bölgeyi daha Hafter güçlerinden kurtardı -1

    Görüş Bildir