Libya'da UMH birlikleri iki kritik bölgeyi ele geçirdi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükumeti birliklerinin 'Öfke Volkanı' operasyonunda kritik iki bölgeyi ele geçirdiği duyuruldu.

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus’un güneybatısındaki Hafter’in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü’nü geri almak için başlattığı ‘Öfke Volkanı’ operasyonu devam ediyor.

İKİ YERLEŞİM ALANI HAFTER'DEN ALINDI

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü’nün güneyinde bulunan Badr ve Tiji kasabalarının ardından, Al-Khalah ve Salah Al-Din bölgesinin de Hafter’e bağlı güçlerden kurtarıldığını bildirdi.



