Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 300'e çıktı Daniel Fırtınası'nın vurduğu Libya'nın doğusundaki Derne şehrinde sel sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiği, binlerce kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

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AA

Libya'daki felaketin bilançosu her geçen saat büyüyor.

Şehirleri yerle bir eden sel felaketinde ölü ve kayıp sayısı artıyor.

Ülkenin resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiği belirtildi.

Haberde ayrıca Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa'nın, "Derne'de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300'ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp" ifadelerine yer verildi.

Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının da 10 bine ulaştığı duyurdu.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)