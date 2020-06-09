Libya'daki Şerara petrol sahasında üretim durduruldu

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Ülkenin Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yaşananların Libya halkına ihanet olduğu belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin en büyük petrol sahası olarak bilinen Şerara'da "mücbir durum" ilan etti.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Şerara petrol sahasını basması ve çalışanları petrol üretimini durdurmaya zorlaması nedeniyle mücbir durum ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şerara'da 2 gün önce yeniden başlayan petrol üretiminin durdurulduğu kaydedildi.

"LİBYA HALKI VE EKONOMİSİNE İHANET"

Söz konusu silahlı grubun yaptığının Libya halkı ve ekonomisine ihanet olduğu belirtilen açıklamada, petrol üretiminin durdurulmasının ülke ekonomisini daha fazla zarara uğratacağı vurgulandı.

ÜRETİM, 7 HAZİRAN'DA BAŞLADI

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ocak ayından bu yana kapalı olan Şerara petrol sahasında, 7 Haziran'da üretimin yeniden başladığını duyurmuştu.

Kurum, günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara'da, ilk aşamada günlük 30 bin varil ham petrol üretimi yapılacağı bildirmişti.