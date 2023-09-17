Libya'dan selin bıraktığı enkaz havadan görüntülendi 6 gün önce sele teslim olan Derna kentinin bir bölümü adeta yok oldu. Kentin son hali ise Libya Kızılayı tarafından görüntülendi.

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DHA

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'yı vurdu...

Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde yaşanan sel felaketi sonucunda 11 bin 300 lkişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hasarın büyük olduğu Derne'de iki baraj çökerken, sel nedeniyle kentin yarısı yok oldu.

Yağış miktarının ise "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade edildi. Çalışmaların sürdüğü Derne'de Libya Kızılayı, geride kalan enkazı da avadan görüntülendi.

"Libya'da yakaladığımız yıkıcı sahneler"

Libya Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'da yakaladığımız yıkıcı sahneler. Böylesi bir trajedinin ortasında bile Libya Kızılay ekiplerinin sarsılmaz adanmışlığı parlıyor ve etkilenenlere kritik tıbbi yardım sağlamak için günün her saati çalışıyor" denildi.

İtalyan ekip sahada

İtalyan itfaiyesi Vigili Del Fuoco;'dan yapılan açıklamada, Derne nehri kıyısındaki faaliyetlerin sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan İtalya Sivil Savunma Departmanı, kurtarma operasyonlarını koordine etmek için kamp kurulduğunu belirterek, "İtalyan ekibinin Libya'daki ana kampı, Derne'de kurtarma operasyonlarına teknik ve lojistik destek sağlamak için gereken her şeyle birlikte kuruldu" denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)